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الجمعة، 10-12-2021 10:38 م

التربية تعمم بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية خلال الامتحانات النهائية

التربية


الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة الاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن الوزارة عممت على مديريات التربية بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة خلال الاختبارات النهائية في المدارس.

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وأضاف كنانة، خلال تصريحات صحفية، أنّ الوزارة قررت في السابق تقديم موعد الامتحانات لضمان سلامة الطلبة خلال الفترة التي تنشط فيها الفيروسات “الشتاء”، لافتا إلى أن الوزارة عممت على مدارس التناوب لتقسيم الصفوف المدرسية إلى قسمين خلال الاختبارات النهائية.
ونوه إلى أنّ أية إصابة لطالب بفيروس كورونا خلال الامتحانات سيتم تأجيل امتحاناته المتبقية إلى الفصل الدراسي الثاني، مشددا أن سلامة الطلبة أولوية لدى الوزارة.


وشدد على أنّ عدد الطلبة الذين تلقوا اللقاح خلال الحملة التي أطلقتها الوزارة بلغ 2168 داخل المدارس، إضافة إلى تلقي 136 ألف تلقوا جرعة واحدة من اللقاح عبر مراكز التطعيم المتاحة عبر وزارة الصحة.


ولفت إلى تمسك الوزارة بالتعليم الوجاهي في المدارس، مؤكدا أن الوزارة تعمل بكل وسعها حتى “لا نعود إلى نقطة الصفر” بعد ارتفاع حالات كورونا في المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة لا تريد التفكير بالعودة إلى التعليم عن بعد مع الإشارة إلى أن الظروف في المستقبل لا أحد يستطيع توقعها، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

 




 

 


 

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