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الأحد، 14-11-2021 03:56 م

التربية : لا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، ان التعليم في جميع مدارس المملكة وجاهياً،ولا يوجد اي مدرسة تم تحويلها الى التعليم عن بعد،مشيراً ان الاغلاقات في الشعب الصفية لا تتجاوز 2 بالألف من عدد الطلبة الإجمالي.

وبين المساعفة أن نسبة من تلقوا اللقاح للمعلمين والكادر التعليمي في المدارس الحكومية تجاوزت 95% فيما بلغت في المدارس الخاصة نحو 100%.

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