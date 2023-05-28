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الأحد، 28-05-2023 01:46 م

التربية تعمم دوام الإداريين في المدارس خلال العطلة الصيفية

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الوكيل الإخباري - عممت وزارة التربية والتعليم، على مدراء المدارس عدد من التعليمات المتعلقة بالدوام خلال العطلة الصيفية.

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ونص التعميم الصادر عن الأمين العام نجوى قبيلات، والذي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه جاء الدوام خلال العطلة الصيفية كالاتي:


1) يكون دوام مديري المدارس ومديراتها و أمين اللوازم المدرسية في (المدارس الأساسية يوم الأحد) و (الثانوية يومي الأحد والثلاثاء) من كل أسبوع من الساعة (4) صباحًا لغاية الساعة (۱۲:۳۰) ظهرًا ويطبق ذلك على المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل المخيمات وخارجها.

2)سيتم معالجة دوام مديري المدارس وفق المادة (۱۰۳ /ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) سنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.


3) تستثنى أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة أعلاه في المدارس التي يوجد فيها قاعات امتحانات الثانوية العامة.

4) يكون دوام مديري المدارس ومديراتها و أمين اللوازم المدرسية للمدارس الثانوية بشكل يومي بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة .

 



 




 

 


 

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