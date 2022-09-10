السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

الفيدرالي الأمريكي : رفع الفائدة مستمر حتى 2023

السبت، 10-09-2022 11:40 ص

التربية تعمم على كافة المدارس بمنع العقاب البدني

M63A8879


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
عممت وزارة التربية والتعليم على كافة مدارس المملكة بمنع العقاب البدني وضرورة استخدام الأساليب التربوية مع الطلبة .

اضافة اعلان


من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أنه يمنع منع بات استخدام العقاب البدني مع الطلبة في داخل المدارس . 


وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أنه يتم تدريب كافة المعلمين والمعلمات على كيفية استخدام الاستراتيجيات التربوية مع أي سلوك خاطئ يصدر من الطلبة .


وتابع " أن في كل مدرسة يوجد فيها مرشد يعمل على توجيه الطلبة وإرشادهم للسلوك الصحيح".


وكان وصل "الوكيل الاخباري" عدة شكاوى من أولياء أمور بتعرض ابنائهم للضرب من قبل معلمين في المدارس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222144216140559341

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

1

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

306042057_385895103717730_2877674372203673518_n

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ما-هي-مشكلات-الأطفال-السلوكية-الأكثر-شيوعا؟

ورشة بإربد تناقش المشكلات السلوكية للأطفال

Screen-Shot-2021-03-04-at-12.38.54-PM-1024x650

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

image.PNG-4

حوارية بالكرك عن دور الشباب في محاربة المخدرات

أخبار متعلقة
ياسر (1)

الناطق باسم التربية يوجه رسالة لطلبة التوجيهي عبر الوكيل الإخباري - فيديو

820227171940809010516

التربية تؤكد جاهزية عملية نشر نتائج التوجيهي

62fccf29bde04

السياحة: 3232 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية خلال 7 أشهر

01bd677c-e2fe-442d-b38d-d5ddc857dd35

الأردنية لإحياء التراث وجامعة الحسين التقنية يوقعان مذكرة تفاهم لنشر وتعزيز الوعي بأهمية تراث وتاريخ الأردن

arabiaweather-tawjihi jordan_1

التربية تنشر أسماء 556 مرشحاً للتعيين بوظيفة حارس

M63A8869

قبل صدور نتائجهم في التوجيهي .. وفاة 3 طلاب خلال الدورة الحالية