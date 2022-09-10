التربية تعمم على كافة المدارس بمنع العقاب البدني

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

عممت وزارة التربية والتعليم على كافة مدارس المملكة بمنع العقاب البدني وضرورة استخدام الأساليب التربوية مع الطلبة .

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من جهته أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أنه يمنع منع بات استخدام العقاب البدني مع الطلبة في داخل المدارس .



وأضاف اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أنه يتم تدريب كافة المعلمين والمعلمات على كيفية استخدام الاستراتيجيات التربوية مع أي سلوك خاطئ يصدر من الطلبة .



وتابع " أن في كل مدرسة يوجد فيها مرشد يعمل على توجيه الطلبة وإرشادهم للسلوك الصحيح".



وكان وصل "الوكيل الاخباري" عدة شكاوى من أولياء أمور بتعرض ابنائهم للضرب من قبل معلمين في المدارس.

