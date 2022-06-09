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الخميس، 09-06-2022 09:33 م

التربية تكرم المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - كرمت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات اليوم الخميس، المشاركين في مشروع بيئتي الأجمل في إقليم الوسط، الذي تنفذه جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي.

وأكدت الدكتورة قبيلات في كلمة لها خلال حفل التكريم، الذي أقيم على مدرج الحسن بن طلال في الجامعة الأردنية، أن الشراكة الحقيقية بين وزارة التربية والتعليم وجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله ومخرجاتها، وما انبثق عنها من مشاريع ريادية داعمة ممثلة بمشروع بيئتي الأجمل، تستند إلى تبادل الخبرات والدعم الفعال الذي تتبناه وزارة التربية؛ لتفعيل وانجاح مستوى التواصل الحقيقي بين المديرية والمدرسة والمجتمع المحلي وصولا نحو بيئة تعليمية اجتماعية مناسبة لتعلم الطلبة في المجالات المعرفية والمهارية والقيمية.

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