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الثلاثاء، 08-02-2022 08:01 م

التربية تنشر آخر الاحصائيات المتعلقة بتطعيم طلبة المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - تشير الاحصائيات المتعلقة بعملية تطعيم طلبة المدارس إلى أن عدد الطلبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من المطعوم بلغ 189928  طالبا وطالبة بما نسبته 20% من الفئة المستهدفة ( الطلبة من عمر ١٢ سنة فأكثر) ، وعدد الطلبة الذين تلقوا جرعتي المطعوم 140702 طالبا وطالبة بما نسبته 15% من الفئة المستهدفة .

كما بلغ عدد المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم الذين تلقوا جرعتين فأكثر 100654 بما نسبته 96.55% .

وأشار الناطق الإعلامي لوزارة التربية د.احمد جميل المساعفة ان الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة مستمرة في جميع مديريات التربية والتعليم ، كما أن الوزارة تشجع أولياء الأمور على أهمية السماح لأبنائهم وبناتهم بتلقي المطعوم لدور ذلك في الحفاظ على بيئة صحية آمنة .

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