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السبت، 05-02-2022 01:10 م

الوهادنة : من غير المنطقي التفكير بتمديد عطلة المدارس

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الوكيل الاخباري - قال استشاري أول المناعة السريرية الدكتور عادل الوهادنة إنه ومع تزايد حالات كورونا النشطة وتجاوزها لمائة ألف حالة فإنه من غير المنطقي التفكير بتمديد عطلة المدارس.

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وتابع الوهادنة في منشور له، السبت، المدارس أشبه بالمغلقة حالياً والحالات بازدياد، مشيرا إلى أن الإغلاق قد يساعد في تخفيف الضغط على القطاع الصحي خلال أسبوعين، أما لمنع الانتشار في بيئة غير مكتملة التطعيم يحتاج لأشهر.


وأضاف “مازال التردد واضحا في تطعيم الاطفال سيزيد من أعباء كثيرة بعيدة عن القطاع الصحي مثل نقص الإنتاجية واعاقة الاقتصاد وضبابية التعليم وازدياد حنق المواطن وظهور ظاهرة الرفض مبررا أو غير مبرر لأي إجراء حكومي.


وبين الوهادنة ليكن صاحب القرار مسنودا بالبحوث الكافية وغير ذلك فإنه يعتبر هروبا للأمام، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد على وجه الارض يستطيع أن يقول إن كورونا انتهت ولكن أثرها الصحي سيكون أقل وأثرها الاقتصادي سيكون أسوأ بكثير.


وختم الوهادنة حديثه بأن العلم نتاج شجاعة القرار والعكس صحيح.

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