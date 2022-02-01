طلبة الثانوية العامة يستأنفون الفصل الثاني وجاهيا اليوم

الوكيل الإخباري - يستأنف اليوم الثلاثاء 134 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة "التوجيهي"، فصلهم الدراسي الثاني، إضافة إلى طلبة المدارس التي تعتمد البرامج الأجنبية وجاهيا داخل أسوار المدارس، فيما تم إرجاء دوام بقية الطلبة من صف الروضة الى الحادي عشر، إلى 20 الشهر الحالي.

اضافة اعلان



ويتوزع طلبة التوجيهي على نحو 2000 مدرسة، في حين يبلغ عدد طلبة المدارس ذات البرامج الاجنبية 12 ألفا.



وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها مؤخرا الموافقة على توصية اللجنة الإدارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا، بتأجيل بدء الفصل الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة حتى الصف الحادي عشر الى 20 شباط الحالي، مستثنيا طلبة الثانوية العامة والمدارس التي تعتمد البرامج الدولية، والذين أقر دوامهم اعتبارا من اليوم.

