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الإثنين، 21-03-2022 08:52 م

التربية تنظم لقاء حواريا حول التعليم الزراعي والاقتصاد المنزلي

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، لقاء حواريا حول "التعليم الزراعي والاقتصاد المنزلي/ الواقع والتحديات"، والذي عقد على مسرح غرفة تجارة عمان .

وقدم أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، في بداية اللقاء التهنئة للوطن وقائد الوطن بمناسبة يوم الكرامة، مستذكرا بطولات جيشنا العربي، ومترحما على أرواح شهداء الوطن الذين قدموا وما زالوا أرواحهم فداء للأردن الأغلى. 

كما قدم التهنئة للزميلات التربويات ولكل أم أردنية بمناسبة عيد الأم.

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