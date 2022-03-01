تزويد مدارس في البادية الشمالية الغربية بكرفانات مجهزة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ

الوكيل الاخباري - رفدت مديرية التربية والتعليم في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، عددا من مدارسها بكرفانات مجهزة لحل مشكلة الاكتظاظ فيها.



وقال مدير تربية اللواء الدكتور علي المزاودة لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المديرية حصلت على عدد من الكرفانات المجهزة بجميع مستلزمات الغرف الصفية من منظمة "يد العون" للإغاثة والتنمية، مشيرا إلى أنه جرى من خلالها حل مشكلة الاكتظاظ في بعض مدارس اللواء دون كلف مالية.

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