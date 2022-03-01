الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 06:16 م

تزويد مدارس في البادية الشمالية الغربية بكرفانات مجهزة لمعالجة مشكلة الاكتظاظ

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - رفدت مديرية التربية والتعليم في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، عددا من مدارسها بكرفانات مجهزة لحل مشكلة الاكتظاظ فيها.

وقال مدير تربية اللواء الدكتور علي المزاودة لـ(بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المديرية حصلت على عدد من الكرفانات المجهزة بجميع مستلزمات الغرف الصفية من منظمة "يد العون" للإغاثة والتنمية، مشيرا إلى أنه جرى من خلالها حل مشكلة الاكتظاظ في بعض مدارس اللواء دون كلف مالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
22022618539535886489

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم

نتائج

رابط نتائج تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي

82021164113441824713

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

وزارة التربية والتعليم

توضيح جديد حول موعد اعلان نتائج التوجيهي

مدرسة

التربية تسمح لطلبة المدارس الذين أصيبوا بكورونا بتقديم امتحاناتهم غدا