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الإثنين، 28-02-2022 04:37 م

التربية : نشاطات تحفيزية لطلبة المدارس لتشجيعهم على تلقي المطاعيم

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات إن وزارة التربية والتعليم مستمرة في حملات التطعيم في المدارس إذ وصلت نسبة التطعيم للفئة العمرية 12-17 عاماً أكثر من 20 بالمئة .

واشارت إلى أنه سيتم تنفيذ نشاطات توعوية وتحفيزية لطلبة المدارس وذويهم لتشجيعهم على تلقي المطاعيم خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يعزز مناعة الطلبة ويحمي صحتهم ويحافظ على التعليم الوجاهي.

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