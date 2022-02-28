التربية : نشاطات تحفيزية لطلبة المدارس لتشجيعهم على تلقي المطاعيم

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات إن وزارة التربية والتعليم مستمرة في حملات التطعيم في المدارس إذ وصلت نسبة التطعيم للفئة العمرية 12-17 عاماً أكثر من 20 بالمئة .



واشارت إلى أنه سيتم تنفيذ نشاطات توعوية وتحفيزية لطلبة المدارس وذويهم لتشجيعهم على تلقي المطاعيم خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يعزز مناعة الطلبة ويحمي صحتهم ويحافظ على التعليم الوجاهي.

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