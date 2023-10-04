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الأربعاء، 04-10-2023 07:34 ص

التربية تنعى وفاة معلمين وطالب

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الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب قصي الخوالدة والمعلم عبد الناصر سعادة والمعلمة لينا النعيمات.

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ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب الخوالدة  من الصف الثاني الثانوي في مدرسة إيدون بني حسن الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.


وأضافت أن المعلم سعادة من مدرسة الرميمين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط ، والمعلمة النعيمات من مدرسة السلط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.


 




 

 


 

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