التربية تنعى وفاة معلمين وطالب

الوكيل الاخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة، الطالب قصي الخوالدة والمعلم عبد الناصر سعادة والمعلمة لينا النعيمات.

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ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك أن الطالب الخوالدة من الصف الثاني الثانوي في مدرسة إيدون بني حسن الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.



وأضافت أن المعلم سعادة من مدرسة الرميمين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط ، والمعلمة النعيمات من مدرسة السلط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

