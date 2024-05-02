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أوامر بفض اعتصام جامعة كاليفورنيا المؤيد لفلسطين ورقعة الحراك تتوسع

الخميس، 02-05-2024 07:25 ص

أوامر بفض اعتصام جامعة كاليفورنيا المؤيد لفلسطين ورقعة الحراك تتوسع

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الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة -اليوم الخميس- إن أوامر صدرت بفض مخيم الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة كاليفورنيا شرق الولايات الأميركية، في حين اعتقلت الشرطة 32 شخصا في جامعتين بتكساس ونيويورك وسط توسع الحراك الطلابي بجامعات جديدة. وذلك بعد يوم من فض اعتصام في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.

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ومع تواصل الحراك الطلابي في عشرات الجامعات رفضا للحرب على غزة ولمطالبة الجامعات بمقاطعة إسرائيل أكاديميا واقتصاديا، أكد المراسل أن شرطة لوس أنجلوس كثفت انتشارها في حرم جامعة كاليفورنيا غداة صدور أوامر بفض مخيم الاعتصام في حرمها.


وتعقيبا على ذلك، قال رئيس جامعة كاليفورنيا إن "الهجوم على طلابنا وأعضاء هيئة التدريس أمر غير مقبول على الإطلاق".


وفي تطور لاحق، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المئات من طلاب جامعة كاليفورنيا رفضوا فض الاعتصام رغم مغادرة البعض عقب تحذيرات من الشرطة.
واضاف المراسل أن جامعة كاليفورنيا أبلغت الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد.


وفي جنوب البلاد، أفادت جامعة تكساس في مدينة دالاس باعتقال 17 شخصا بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بسبب نصبهم خياما في حرم الجامعة.
كما قالت جامعة أريزونا إن الشرطة استخدمت الرصاص المطاطي وكرات الفلفل ضد المتظاهرين في الجامعة.


وفي نيويورك شمالا، نقلت "سي إن إن" عن شرطة الولاية أن ما لا يقل عن 15 شخصا اعتقلوا بعد تفريق مخيم في مركز لينكولن بجامعة فوردهام.


 




 

 


 

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