ارتفاع اسعار النفط عالميا اليوم

الوكيل الاخباري -

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس المبكرة، في ظل توقعات بأن تبدأ الولايات المتحدة شراء خام لإعادة ملء احتياطيها النفطي بعد أن هوت الأسعار لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، بالتزامن مع آمال للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وارتفاع المخزونات الأميركية وحالة من عدم اليقين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.بعد خسائر لثلاثة أيام، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل.وهوى الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع.