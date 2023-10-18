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الأربعاء، 18-10-2023 01:25 ص

التربية تنفي تعليق دوام المدارس

التربية


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت وزارة التربية والتعليم صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس اليوم الاربعاء

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً بإعلان الحِداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيَّام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزَّة، الذين قضوا جرَّاء العدوان الغاشم.

وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكَّس الأعلام فوق الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الرَّسميَّة لمدة ثلاثة أيام.

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