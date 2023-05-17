وزير التربية : تطوير التوجيهي سيتم خلال 3 سنوات

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي المحافظة، الأربعاء، إن تطوير الثانوية العامة سيتم خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لكن التعليم المهني سيبدأ تطبيقه في العام المقبل.



وبين المحافظة، أن عملية تطوير المناهج بدأت فعلا، مشيرا إلى أن المناهج المطورة في العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية موجودة للصفوف كافة .



وأوضح، أن تطوير مناهج اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والمهارات الرقمية واللغة الإنجليزية يجري حاليا.



فيما يخص الثانوية العامة وتطوير التعليم المهني، بين محافظة أن مجلس التربية قد قرر سابقا توزيع الطلبة إلى فروع التعليم الأكاديمي أو المهني بعد الصف التاسع ليتمكنوا من دراسة 3 سنوات للتعليم المهني وإصلاح التوجيهي على مدى السنوات المقبلة.



وتابع أن هناك أمورا عدة جعلت تطوير مراجعة الثانوية العامة ضرورة ملحة وهي أن الامتحان سابقا كان يعتمد بشكل أساسي الاستظهار والحفظ والظروف الاجتماعية والضغط النفسي والاستعدادات والكلفة المادية، موضحا أن هذا أمرا ليس بجديد وهو مطروح منذ سنوات عديدة، وكل ما تم من تطوير على الثانوية العامة اقتصر على الشكل ولم يدخل في العمق.



وأكد أن المرحلة المقبلة سيكون للطالب حرية اختيار مواد يدرسها، وأن يتقدم للامتحان على سنتين وفي أكثر من مرة حسب اختياره.



وأوضح أن المرحلة المقبلة هي امتحان للقبول الجامعي أكثر من أنه لإنهاء الدراسة الثانوية.

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