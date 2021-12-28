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الثلاثاء، 28-12-2021 10:14 ص

التربية توضح بشأن أسئلة امتحانات التكميلي التوجيهي

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الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إنّ جميع المراكز التي تقام فيها امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الدراسة الثانوية (التوجيهي)، والبالغ عددها 421 مركزا، باتت جاهزة لاستقبال الطلبة.

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وأضاف العجارمة، أنّ عملية التصحيح للدورة التكميلية ستبدأ بعد اليوم الثالث من بدء الامتحانات مع التأكيد أنّ جميع المديريات أنهت جميع إجراءاتها بشأن الدورة.


ولفت إلى أن الطالب فور وصوله إلى المدرسة سيدخل لقاعة الامتحان على غرار ما حدث في الدورة الماضية؛ وذلك بسبب الأحوال الجوية في فصل الشتاء، مشددا على أن الوزارة أكملت جميع الاستعدادات.


وبيّن العجارمة أنّ الوزارة عملت على تهيئة جميع الظروف الملائمة حتى يتسنى للطلبة الإجابة على جميع الأسئلة مع الإشارة إلى توفر وسائل التدفئة في القاعات ومياه للشرب.


ونوه إلى أنّه في حال تساقط الثلوج خلال الامتحانات سيكون القرار بشأن تأجيل الامتحان من مركز الوزارة مع التأكيد على وجود الوقت الكافي لتعميم القرار في حال اتخاذه وسط الظروف الجوية.


وعن طبيعة الأسئلة، قال إن طبيعة الاسئلة لن تختلف عن الدورة الماضية لاسيما جميع المباحث اختيار من متعدد باستثناء 3 مباحث (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات) تحتوي على أسئلة مقالية بنسب تتراوح (20-40) بالمئة، موضحا أن الأسئلة متشابهة ومتطابقة بالمقارنة مع الدورة الماضية.


ولفت إلى أن الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة يعتبر كافيا؛ إذ بعض الامتحانات ساعتين ونصف، معتقدا أن نسب النجاح ستكون أفضل إلى جانب ارتياح عام لدى الطلبة.


 




 

 


 

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