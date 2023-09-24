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الأحد، 24-09-2023 01:43 م

التربية : دفعة تعيينات جديدة بالوزارة قريباً

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة، أن الوزارة مستمرة في تعبئة شواغر المعلمين لسدّ أي نقص في احتياجاتها، مشيرا إلى أنه سيتم تعبئة شواغر بدل المستنكفين قريبا.

وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية أن الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، تقوم بتعبئة شواغر بدل الاعارة والاجازات دون راتب وعلاوات والاحالة إلى التقاعد، بالاضافة إلى الشواغر المخصصة للوزارة وفقا لجدول تشكيلات عام 2023.

وقال العجارمة إن الوزارة تقوم بمتابعة التعيينات لتتمكن من سدّ النقص في المدارس الحكومية، ويتمّ الآن حصر المستنكفين من الدفعات التي تم ترشيحها من قبل الديوان، فيما سيتمّ طلب دفعة تعيينات جديدة قريبا.

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