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الإثنين، 27-09-2021 09:30 ص

التربية: فئات يسمح لها التقدم للدورة التكميلية

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الوكيل الاخباري– قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، إن الدورة التكميلية ستبدأ في 30 كانون الأول المقبل، وفق ما حددته لجنة الامتحان العام الأسبوع الماضي.

وأضاف حماد، أن التسجيل يبدأ صباح يوم الأحد الموافق 3-10-2021 وينتهي مساء يوم الخميس الموافق 14-10-2021.

ولفت إلى أن التسجيل للامتحان التكميلي لعام 2021 سيكون متاحا لكل من تقدم بطلب اشتراك الامتحان العام لسنة 2021، باستثناء الذين استكملوا متطلبات النجاح من الطلبة المستنفذين.

وأكد أن رسوم الاشتراك لجميع المشتركين المسجلين هي: (20) دينارا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة فصل واحد يرغب المشترك التقدم فيه، و(5) دنانير عن كل ورقة/فصل يرغب المشترك التقدم فيه في المبحث المكون من ورقتين لفصلين.

وأشار إلى أن الوزارة لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك، إذ تعتبر مدة التسجيل فترة كافية، داعيا الطلبة إلى عدم الاطالة خلال التسجيل مع الإشارة إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo)، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم (moe.gov.jo).

ونوه إلى أن “الوزارة وضعت موعد التسجيل مع بداية الشهر المقبل مع الرواتب، والأصل أن يسجل الطالب إلكترونيا ويدفع كذلك إلكترونيا، وإذا سجل للدورة ولم يدفع فلا يعتبر مسجلا”.

وبيّن أنّ لجنة الامتحان العام قررت السماح للطلبة ضمن خطة عام 2018 فقط الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في التدريب العملي التقدم للدورة التكميلية.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن لاحقا إمكانية التعديل على بطاقة الجلوس الجديد للدورة التكميلية.

وعن رفع المعدل، قال حماد إنه يحق لكل من تقدم بطلب اشتراك الامتحان العام لسنة 2021 التقدم للدورة التكميلية لغايات رفع المعدل.

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