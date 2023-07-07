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الجمعة، 07-07-2023 04:28 م

التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق لمراكز الامتحان

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الوكيل الإخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى الحضور لمراكز الامتحان قبيل الوقت المقرر والأخذ بعين الاعتبار ظروف الطريق الذي يسلكوه.

وقال المساعفة، في منشور له عبر منصة فيسبوك الجمعة، "فلذات أكبادنا وبُناة مستقبلنا رجاءً الحضور إلى مركز الامتحان قبل موعد الامتحان بوقت كاف. خذوا بحسبانكم ظروف الطريق، والذي لا إله غيره أن قلوبنا تنفطر ألمًا حين نرى دموعكم بسبب عدم دخولكم مركز الامتحان لتأخركم عن موعده المحدد".

وأضاف، " أرجو أن تقدّروا موقفنا بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الناظمة للامتحان على الجميع والتي تكفل تحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة. فتحديد موعد الامتحان الساعة العاشرة لتمكين جميع الطلبة من حضور الامتحان بموعده، سائلين الله العلي القدير أن يجعل النجاح والتفوق حليفكم وأن يقر عيون أولياء أموركم بتميزكم".

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