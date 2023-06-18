تعطّل منصة تسجيل الصف الأول الأساسي في أول يوم لإطلاقها

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شكا عدد كبير من أولياء الأمور من تعطّل منصة تسجيل الصف الأول الاساسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم اليوم.

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وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إنه منذ ساعات الصباح وهم يحاولون الدخول للمنصة لتسجيل أبنائهم إلا أنها لم تعمل ولم يتمكنوا من التسجيل مطلقاً.



وأشاروا إلى أن الخلل التقني في آلية الدخول للمنصة وتسجيل ابنائهم قد يسبب حرمانهم من الحصول على مقعد دراسي.



وطالبوا الوزارة إصلاح العطل الفني وإعادة تشغيل المنصة.



وكانت أعلنت وزارة التربية في منشور لها عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، بدء تسجيل طلبة الصف الأول عبر المنصة اعتبارا من اليوم الاحد إلى يوم أقصاه الخميس (20/ 7/ 2023).