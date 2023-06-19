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الإثنين، 19-06-2023 01:58 م

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام/ مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام، عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن العام- النقص العام، بالصبغة العسكرية بمهنة (مسلح) لحملة شهادة: البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.

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كما أعلنت عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور بمهنة (سائق سيارة/سائق دراجة نارية) لحملة شهادة التوجيهي ناجح، ولغاية العاشر ناجح.


و يكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام (WWW.psd.gov.Jo) واعتباراً من يوم غد الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2023.


وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:


 




 

 


 

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