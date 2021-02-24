التربية لـ الوكيل: البحث في مصير دوام طلبة العاشر والأول الثانوي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن اللجان الصحية المختصة ، واللجنة الإطارية العليا للأوبئة ، تبحث بشأن عودة الصف العاشر والأول الثانوي للتعليم الوجاهي .
وأشار القرعان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، ان القرار سيتم حسمه خلال الأيام القادمة ، وفق الوضع الوبائي الراهن ، والتقييم اليومي لكافة المدارس في المملكة من حيث مدى التزام الطلبة والمعلمين والإداريين بالبروتوكول الصحي ، المنبثق من دليل العودة إلى المدارس.
ونوه ، أن القرار ، بحاجة إلى دراسة الأمر ، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا في المدارس .
"المرحلة الحالية حرجة ، وهذا يتطلّب تضافر الجهود الحكومية والمواطنين ، في سبيل كبح جماح الفيروس ، عملا بالمصلحة العامة ، وحفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة ، والعاملين في المدارس"، بحسب القرعان.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة