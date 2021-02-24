التربية لـ الوكيل: البحث في مصير دوام طلبة العاشر والأول الثانوي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن اللجان الصحية المختصة ، واللجنة الإطارية العليا للأوبئة ، تبحث بشأن عودة الصف العاشر والأول الثانوي للتعليم الوجاهي .

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وأشار القرعان ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، ان القرار سيتم حسمه خلال الأيام القادمة ، وفق الوضع الوبائي الراهن ، والتقييم اليومي لكافة المدارس في المملكة من حيث مدى التزام الطلبة والمعلمين والإداريين بالبروتوكول الصحي ، المنبثق من دليل العودة إلى المدارس.

ونوه ، أن القرار ، بحاجة إلى دراسة الأمر ، تحسّبا من انتشار فيروس كورونا في المدارس .

"المرحلة الحالية حرجة ، وهذا يتطلّب تضافر الجهود الحكومية والمواطنين ، في سبيل كبح جماح الفيروس ، عملا بالمصلحة العامة ، وحفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة ، والعاملين في المدارس"، بحسب القرعان.

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