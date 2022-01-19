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الأربعاء، 19-01-2022 10:33 ص

التربية تعلن عن تنفيذ حملة تطعيم اختيارية لطلبة المدارس

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الوكيل الإخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديرياتها بتنفيذ حملة لتطعيم طلبة المدارس اعتباراً من 23 كانون الثاني الحالي لمن يرغب من الطلبة بتلقي المطعوم.

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وجاء في تعميم الوزارة الذي صدر يوم أمس الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسائل اخرى تراها المدارس مناسبة وذلك بعد حصر أسماء الطلبة والاحتفاظ بالموافقات لحين طلبها في موعد أقصاه غدا الخميس. وكانت قد انطلقت حملة لتطعيم طلاب المدارس والكادر التعليمي باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهر كانون الأول الماضي، بهدف الحفاظ على استمرار العملية التعليمية حضوريا خلال الفصل الثاني من العام الدراسي. 


 




 

 


 

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