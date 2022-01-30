الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الملكة للملك: لقلبي ملك

مكرهة صحية في الأغوار الشمالية- صورة

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

صندوق النقد: هذه الزيادات المتوقعة في الأسعار خلال 2022

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي الى 53.1 %

الأرصاد: زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية غداً الإثنين

الحمل الكهربائي يُسجل 3860 ميغاواط مساء أمس السبت

التربية: نتائج امتحانات تكميلية التوجيهي في موعدها

الأزمات: نقل مواعيد التطعيم في حدائق الحسين إلى المدينة الرياضية بسبب الانجماد

الأحد، 30-01-2022 11:23 ص

التربية: نتائج امتحانات تكميلية التوجيهي في موعدها

امتحانات


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الأحد، إن عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية "مستمرة"، ولم تتأثر جراء الظروف الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين.

اضافة اعلان


وأضاف كنانة ، أن عملية التصحيح تمر حاليا في مراحل التدقيق و المراجعة والمطابقة، مؤكدا إعلان النتائج بين 10 و12 شباط/فبراير المقبل.


ولجان التصحيح "لا يزال عملها مستمرا عبر آلية القارئ الضوئي، فيما انتهت من تصحيح دفاتر الإجابات التي تحتوي على الأسئلة المقالية" على ما أوضح كنانة.


وتمر عملية تصحيح امتحانات التوجيهي الحالية بـ"9 مراحل على الأقل"، بحسب كنانة الذي أكد أن "الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة التوجيهي، وصولا لاستخراج النتائج بدقة تامة".


لافت في هذا الصدد النظر، إلى أن "نسبة الخطأ في التصحيح شبه معدومة".
وأشار إلى أن "استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر".


وذكر أن "الكوادر المعنية، تقوم بعد الانتهاء من عملية التصحيح، بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، تمهيدا لاستخراج مجموع علامة كل طالب ومعدلة النهائي بشكل دقيق يضمن حقوق الطلبة".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6-13-925x1157

الملكة للملك: لقلبي ملك

البنك المركزي (7)

المركزي: ندرس إمكانية إصدار عملة رقمية رسمية

bawabeh

تعديل ساعات الدوام الرسمي في جامعة اليرموك

ملك

ستون ومعك ماضون يتصدر تويتر بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

labour-day

نقابات العمال: توجيهات الملك خففت من آثار جائحة كورونا

abdeba62-56b5-4c25-8812-08a175c9812f

اللواء الركن الحواتمة: يوم الوفاء للقائد

أخبار متعلقة
8202118163456824037049

وزير التربية يكشف موعد نتائج التوجيهي للدورة التكميلية

12022227131655046847

اختتام تكميلية التوجيهي بمشاركة 95 ألف طالب

610fc2a305c0d

“التربية”: نتائج التوجيهي بين 10 – 12 شباط المقبل

1b7552a3-6a14-4813-83d8-be25534576a6

الأشغال: فتح طرق مؤدية للمدارس في البترا شهدت تراكما للثلوج

امتحان

37662 طالب يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

امتحانات

نحو 20 ألف طالب يتقدمون لتكميلية التوجيهي اليوم