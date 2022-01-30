التربية: نتائج امتحانات تكميلية التوجيهي في موعدها

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الأحد، إن عملية تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في دورته التكميلية "مستمرة"، ولم تتأثر جراء الظروف الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليومين الماضيين.

اضافة اعلان



وأضاف كنانة ، أن عملية التصحيح تمر حاليا في مراحل التدقيق و المراجعة والمطابقة، مؤكدا إعلان النتائج بين 10 و12 شباط/فبراير المقبل.



ولجان التصحيح "لا يزال عملها مستمرا عبر آلية القارئ الضوئي، فيما انتهت من تصحيح دفاتر الإجابات التي تحتوي على الأسئلة المقالية" على ما أوضح كنانة.



وتمر عملية تصحيح امتحانات التوجيهي الحالية بـ"9 مراحل على الأقل"، بحسب كنانة الذي أكد أن "الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة التوجيهي، وصولا لاستخراج النتائج بدقة تامة".



لافت في هذا الصدد النظر، إلى أن "نسبة الخطأ في التصحيح شبه معدومة".

وأشار إلى أن "استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر".



وذكر أن "الكوادر المعنية، تقوم بعد الانتهاء من عملية التصحيح، بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، تمهيدا لاستخراج مجموع علامة كل طالب ومعدلة النهائي بشكل دقيق يضمن حقوق الطلبة".

