التربية ومدرستي يطلقان توسعة برنامج الأندية الطلابية "مساحتي"

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة التربية والتعليم ومبادرة مدرستي بإطلاق التوسعة لبرنامج الأندية الطلابية "مساحتي"، واختتام فعاليات تسريع التعليم الإنساني.



وقال مدير وحدة المسألة والجودة في وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبيل الحناقطة، خلال رعايته للحفل، مندوبا عن الأمين العام في وزارة التربية للشؤون التعليمية، إن المبادرة توفر البيئة المناسبة لمجموعة من المؤسّسات الشريكة المعنية بالتعليم لتنفيذ برامجها المتخصّصة، لتمكين المعلّمين/المعلّمات من أدوات التعلّم الدامج النوعي للارتقاء بالمخرجات.

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