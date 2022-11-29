توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام مدارس بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم على استمرار الوزارة بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات وبالتنسيق مع الحكام الإداريين بشأن دوام المدارس خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة .



واشار المصدر انه سيتم تحويل التعليم عن بعد عبر منصات الوزارة التعليمية في المدارس التي من الممكن تعطيلها بسبب الأحوال الجوية.



بدورها اكدت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة،يوم الاربعاء ، و معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، وتبقى الفرصة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في المناطق الشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة