طلبة توجيهي: أسئلة مبحث "الانجليزي" اليوم أسهل امتحان خلال الدورة الحالية

الوكيل الاخباري - قال طلبة ثانوية عامة من عدة فروع إن امتحان مبحث اللغة الانجليزية مستواه سهل اليوم الثلاثاء .

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وأضافوا اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن وقت الامتحان كان كافياً وأن الأسئلة جميعها تراعي الفروق الفردية ومباشرة .



ونوه طلبة التوجيهي أن امتحان الانجليزي اليوم أسهل من كافة امتحانات التوجيهي المسبقة خلال الدورة الحالية.



وواصل طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، الثلاثاء، التقدم للامتحان، حيث تقدم لامتحان اللغة الإنجليزية قرابة 152114 طالبا وطالبة وللفروع كافة، وفق وزارة التربية والتعليم.

