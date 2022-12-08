الخميس 08-12-2022
الوكيل الاخباري

قرض ياباني بقيمة 110 ملايين دولار لدعم إصلاح قطاع الكهرباء في الأردن

مشاريع الربط الكهربائي تعزز موقع الأردن الاستراتيجي لعبور الطاقة

التربية تكشف موعد صرف رواتب معلمي الإضافي

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات ضمن المياه الإقليمية الأردنية

القوة الأمنية الأردنية المشاركة بتأمين كأس العالم تبدأ بالعودة التدريجية.. الأسبوع المقبل

100 شاب سعودي يرسلون رسالة للرئيس الصيني.. فماذا طلبوا منه؟

"آل البيت" تنفي ما يشاع حول توقف الحركة المرورية من وإلى الجامعة

الملك يتابع سير الإنجاز في مشروع تأسيس مركز محمية العقبة البحرية

الاستهلاكية المدنية تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدد آمنة

الأمن : نهايات أليمة .. لضحايا أبرياء - فيديو

الخميس، 08-12-2022 03:11 م

التربية تكشف موعد صرف رواتب معلمي الإضافي

WhatsApp Image 2022-12-01 at 10.06.26 AM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الحمران موعد صرف رواتب المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي عن شهر تشرين ثاني الماضي.اضافة اعلان


وقال الحمران لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة طلبت من مديريات التربية تزويدها بالمطالبات المالية لمعلمي الإضافي، متوقعا أن يتم صرف الرواتب خلال الأسبوع القادم.

وأضاف أن الوزارة ستعلن عن ذلك فور صرف الرواتب ليتمكن المعلمين من استلامها من البنوك المعتمدة.

وكان عدد من معلمي الإضافي تساءلوا عن موعد صرف رواتب الإضافي عن الشهر الماضي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6335ebb2416ffdb846d74bf726821858_Picture-130

رابطة كتاب إربد تطلق برنامج مبدعو الزمن الجميل

1670505347076

بني مصطفى تبحث مع وزيرة الرفاه القبرصي التعاون المشترك

1670502871068

الحنيفات يتفقد مشروع الزعفران المؤابي في الكرك

WhatsApp Image 2022-12-08 at 1.50.17 PM

الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات

0L5A8804

مشاريع الربط الكهربائي تعزز موقع الأردن الاستراتيجي لعبور الطاقة

6391d1302b722

بحث التعاون بالمجالات العسكرية العملياتية بين الأردن واليونان

أخبار متعلقة
1670242742524

التربية تطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية

1669811326479

التربية تعقد ورشة لمشرفي مبادرة تحدي القراءة العربي

M63A8882

ديوان المحاسبة: تجاوزات بملف البعثات في وزارة التربية التعليم

M63A8869

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر تشرين الأول إلى البنوك

FfLG7_mXkAEtsGH-1

ضبط "ديانا" تقل 30 راكبا بالصندوق الخلفي في إربد

WhatsApp Image 2022-11-10 at 9.26.23 AM

إعلام وزارة السياحة يفوز بجائزة أفضل إعلام واتصال حكومي