التربية تكشف موعد صرف رواتب معلمي الإضافي

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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كشف رئيس قسم الحسابات في وزارة التربية والتعليم عطا الحمران موعد صرف رواتب المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي عن شهر تشرين ثاني الماضي.وقال الحمران لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة طلبت من مديريات التربية تزويدها بالمطالبات المالية لمعلمي الإضافي، متوقعا أن يتم صرف الرواتب خلال الأسبوع القادم.وأضاف أن الوزارة ستعلن عن ذلك فور صرف الرواتب ليتمكن المعلمين من استلامها من البنوك المعتمدة.وكان عدد من معلمي الإضافي تساءلوا عن موعد صرف رواتب الإضافي عن الشهر الماضي.