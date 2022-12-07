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الأربعاء، 07-12-2022 03:36 م

بيئة وادي الأردن توزع حاويات نفايات على المواقع السياحية

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الوكيل الإخباري - وزعت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن، اليوم الأربعاء، 80 حاوية معدنية للنفايات على المواقع السياحية والأثرية والمتنزهات والحدائق العامة بوادي الأردن.

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وقال مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور إن توزيع الحاويات الذي جرى بالتعاون مع بلديات مناطق وادي الأردن في ألوية الأغوار الشمالية والوسطى والشونة الجنوبية، يأتي امتداداً لتطبيق الخطة الوطنية للتوعية البيئية ومبادرة " نغير سلوكنا لنحمي بيئتنا " التي أطلقتها وزارة البيئة، وتتضمن العمل مع الشركاء على تزويد الأماكن السياحية والمناطق الأثرية في مختلف مناطق المملكة بحاويات للمحافظة على تلك الأماكن بشكل مستدام.


وأضاف أن المبادرة تأتي لتأكيد أهمية المحافظة على البيئة التي تعد عنصراً أساسياً لتشجيع السياحة الوطنية والخارجية، وتعزيزاً للسلوك والوعي البيئي للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات تحقيقاً لغايات التنمية المستدامة.

 




 

 


 

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