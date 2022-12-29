التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

نفذت وزارة التربية والتعليم مشاريع إنشاء وصيانة مدارس بقيمة 84 مليون دينار أردني خلال عام 2022 وفق مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية الدكتور المهندس إبراهيم سمامعة.

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وقال سمامعة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الخميس إنه تم إنشاء 33 مدرسة بـ 587 غرفة صفية بقيمة 66 مليون دينار خلال العام الحالي ، إضافة إلى 30 مشروع لصيانة مدارس لـ 238 غرفة صفية بقيمة 12 مليون دينار .



وأضاف أنه خلال 2022 تم إنشاء 113 غرفة رياض أطفال 28 غرفة ضمن إنشاء مدارس و6 غرف ضمن إضافات صفية للمدارس بنحو 7 ملايين دينار.



وحول المشاريع قيد التنفيذ، أشار سمامعة أن الوزارة تعمل حالياً على 49 مدرسة تحتوي على 787 غرفة صفية إضافة إلى أعمال إضافية لـ 25 مشروع يتضمن 147 غرفة صفية قيد التنفيذ.



ونوه أن 79 غرفة رياض أطفال ،منها 23 غرفة ضمن إنشاء مدارس و 7 غرف ضمن إضافات لمدارس ما زالت قيد التنفيذ .



وختم سمامعة بأن مشاريع الإنشاء والصيانة للمدارس والغرف الصفية التي تعمل عليها الوزارة والموجودة حالياً قيد التنفيذ تبلغ قيمتها حوالي 94 مليون دينار.

