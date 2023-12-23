السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية في معاقل حماس

مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب

الملك يعزي عشيرتي الدباس وآل الصاحب

87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

أنباء عن حادث جديد في باب المندب

عاجل

مستشفى سوروكا: استقبلنا 2284 مصابا منذ بدء الحرب

السبت، 23-12-2023 10:36 م

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

11


الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب مركز مكافحة التهريب "مبيت الشاحنات" في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1703359687724

إعادة فتح طريق العدسية - الشونة الشمالية

1703356388666

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

12202316205443413082630

الملك يعزي عشيرتي الدباس وآل الصاحب

1

87 حالة طارئة تتعامل معها بلدية غرب إربد خلال المنخفض الحالي

33

مجلس محافظة الزرقاء: إنشاء 22 مدرسة على برنامج المنح الدولية

التربية والتعليم

التربية توضح حول دوام المدارس يوم الأحد

أخبار متعلقة
112023414911527110225

تنويه هام من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الأمن العام

الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الثلاثاء

1

الترخيص المتنقل في الأزرق غدا

112023795628393957083

الامن العام : مهلة أسبوع لهذه المركبات لتصويب أوضاعها

1701029853093

الترخيص المتنقل في الأزرق الاثنين

مزادات-العدل-العقارية-عيوب-بالجملة-1648655259585_large

1022 مركبة و1444 شقة معروضة للبيع بالمزاد العلني - رابط