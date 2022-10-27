التعديل الحكومي: 3 سيدات جديدات وإعادة توزير سابقين ومناقلات بين حاليين

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الخميس التعديل الخامس على حكومته، بإدخال وزراء جديد والاستعانة بسابقين و اجراء مناقلات بين الحاليين، في إشارة تركز على محوري الاقتصاد وتطوير القطاع العام.

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وفي التعديل تقرر أن يكون ناصر الشريدة نائباً للرئيس لشؤون تحديث القطاع العام بعد أن كان وزيراً للتخطيط، وليكون ثالث مستشاري الخصاونة إلى جانب أيمن الصفدي وتوفيق كريشان.



وأعطى الخصاونة حقيبة التخطيط من بعد الشريدة لزينة طوقان التي شغلت منصب أمين عام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالديوان الملكي، ومديرة للتعاون الدولي في وزارة التخطيط.



كما تولت حقيبة الشؤون القانونية نانسي نمروقة التي كانت مستشاراً في ديوان التشريع والراي لتعقب وفاء بني مصطفى التي انتقلت لتولي حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية، بعد خروج أيمن المفلح من الفريق الحكومي.



وتولت خلود السقاف لأول مرة حقيبة الاستثمار، بعد أن كانت تتولى إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، لتكون خلفاً للوزير المغادر خيري عمرو.



وعاد عزمي محافظة لتولي حقيبة التربية والتعليم والتعليم العالي من جديد، بعد أن خلف وجيه عويس.



وعاد ماهر ابو السمن للحكومة للمرة الرابعة وتسلم حقيبتي الاشغال والنقل ليكون خلفاً لكل من يحيى الكسبي الذي غادر الفريق الحكومي، و وجية عزايزة الذي تولى حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية في التعديل.



