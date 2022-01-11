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التعرفة الكهربائية الجديدة… المواطنون يسألون والنواب متخوفون - فيديو

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الثلاثاء، 11-01-2022 09:34 ص

التعرفة الكهربائية الجديدة… المواطنون يسألون والنواب متخوفون - فيديو

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الوكيل الإخباري - عبر مواطنون عن تخوفهم، من أن ترفع فاتورة الكهرباء عليهم، مع تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الأردن مع الأول من نيسان المقبل.

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ودعا مواطنون الحكومة عبر "الوكيل الإخباري" إلى توضيح تفاصيل التعرفة الجديدة ومدى تأثيرها على الإشتراك المنزلي، خاصة للأسر التي لا تتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء لديها الـ 10 دنانير، ولا يتجاوز استهلاكها الشهري 600 كيلو واط.


رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة قال إن لدى اللجنة مخاوف من عدم استمرار الدعم على أول شريحتين للقطاع المنزلي.


وبيّن العجارمة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحكومة تعجّلت في الإعلان عن التعرفة الكهربائية الجديدة دون أن ترسم آلية واضحة حول بيان طريقة احتساب الفاتورة، خاصة على من يمتلك أكثر من عداد.


وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد بنشر آلية احتساب فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي على التعرفة الجديدة، حيث سيتم احتساب كل شريحة على حدا حتى لو كان الاستهلاك أكثر من 600 كيلو واط، ويتم صرف الدعم عن الشريحتين بمعدل 2-2.5 دينار، على أن يكون المستهلك محققاً للشروط.


ووفقا للتعرفة الجديدة سيكون هناك 3 شرائح على فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي المدعوم، حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط)، وأكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط).

 

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