التعليم العالي: استحداث تخصصات جديدة في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة على مستوى البكالوريوس، والدبلوم العالي والماجستير، والدكتوراة، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2022-2023 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها.

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وفيما يلي قائمة بأسماء البرامج والتخصصات التي تم استحداثها موزعة حسب الجامعات والكليات الجامعية:



1) الجامعة الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الحقوق/فرع العقبة، ودرجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال الصيدلانية، ودرجة الماجستير في تخصص المعالجة اللبية السريرية.



2) جامعة اليرموك: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التمريض، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية، وبرنامج الماجستير في تخصص التسويق الرقمي.



3) جامعة مؤتة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر، وبرنامج البكالوريوس في تخصص اللغة الانجليزية التطبيقية.



4) جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الذكاء الاصطناعي، وبرنامج الماجستير في تخصص أخلاقيات العلوم الطبية والحيوية.

5) الجامعة الهاشمية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص الإدارة الرياضية، وبرنامج الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية، وبرنامج الماجستير في تخصص هندسة أنظمة الحاسوب الذكية والآمنة.



6) جامعة البلقاء التطبيقية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المتجددة في كلية الحصن الجامعية.



7) جامعة الحسين بن طلال: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة.



8) جامعة الطفيلة التقنية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص الاقتصاد والتمويل الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص الرياضيات التطبيقية.



9) الجامعة الألمانية الأردنية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص التصميم والوسائط المعلوماتية، وبرنامج البكالوريوس في تخصص Health Informatics ، وبرنامج الدكتوراه في تخصص اللغة الألمانية لغير الناطقين بها.



10) جامعة عمان الأهلية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، وبرنامج الدبلوم العالي في تخصص المحاسبة القانونية، وبرنامج الماجستير في تخصص هندسة الإنشاءات.



11) جامعة العلوم التطبيقية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج الماجستير في تخصص التصميم الداخلي.



12) جامعة فيلادلفيا الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي.



13) جامعة البترا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الواقع الافتراضي، وبرنامج الماجستير في تخصص الكيمياء.



14) جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة المستدامة، وبرنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية/هندسة أنظمة ذكية واتصالات.



15) جامعة جرش: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلوم الطبية المخبرية، وبرنامج الماجستير في تخصص العلوم الصيدلانية.

16) جامعة الشرق الأوسط: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص العلاج الطبيعي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.



17) جامعة اربد الأهلية: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص ذكاء الأعمال وتحليل البيانات.



18) جامعة الزرقاء: الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم العالي في تخصص علم المكتبات والمعلومات، وبرنامج الماجستير في تخصص الإعلام الرقمي، وبرنامج الماجستير في تخصص العلوم الطبية المخبرية.

19) جامعة عمان العربية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علوم إلكترونيات الطيران، وبرنامج الماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية.



20) جامعة جدارا: الموافقة على استحداث برنامج الدبلوم العالي في تخصص العلوم الجنائية.



21) جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص تكنولوجيا المالية والمحاسبة التحليلية، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية.



22) الجامعة الأمريكية في مأدبا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني، وبرنامج الماجستير في تخصص إدارة وتحليل الأعمال.

23) جامعة العقبة للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الإعلام الرقمي، وبرنامج البكالوريوس في تخصص القانون.



24) جامعة العلوم الإسلامية العالمية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص فقه الأموال، وبرنامج البكالوريوس في تخصص الأداء الصوتي والتجويد، وبرنامج الماجستير في تخصص التاريخ، وبرنامج الدكتوراه في تخصص الفقه الحنفي.



25) كلية طلال أبوغزالة: الموافقة على استحداث برنامج الماجستير في تخصص إدارة الأعمال في التسويق الرقمي.



26) الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص التسويق الرقمي والتواصل الإجتماعي.

27) كلية لومينوس الجامعية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

28) كلية الخوارزمي الجامعية: الموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني.

