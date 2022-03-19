التعليم العالي: الجامعات هي من تحدد دوام طلبتها في رمضان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب أن دوام الجامعات الرسمية والخاصة خلال شهر رمضان من صلاحية رؤساء الجامعات.

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وأوضح الخطيب في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه يحق لرؤساء الجامعات اتخاذ القرار بتقليص مدة المحاضرة أو تأخير بدء الدوام الجامعي خلال شهر رمضان.



ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم السبت الموافق 2 نيسان المقبل .