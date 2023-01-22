التعليم العالي: السماح للطلبة بتقديم الامتحانات دون اشتراط مسبق بتسديد الرسوم

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب أن الوزارة عممت على الجامعات الرسمية بالسماح للطالب الذي لم يسدد الرسوم الجامعية بالتقدم للامتحانات.وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الطالب يتقدم لامتحان نهاية الفصل دون اشتراط مسبق لتسديد الرسوم الجامعية ودون أن يترتب على الطلبة أي غرامات مالية.وأصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة سابقا تعميماً للجامعات الأردنية الرسمية للسماح للطلبة الملتحقين في البرنامج العادي وعلى نفقتهم الخاصة بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الدراسي الثاني القادم 2022 / 2023 بدون اشتراط مسبق لتسديد الرسوم الجامعية.وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكاوى من طلبة بمطالبتهم من قبل جامعات رسمية بتسديد الرسوم الجامعية قبل التقدم لامتحانات نهاية الفصل الدراسي والتهديد بحرمانهم.