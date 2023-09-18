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الإثنين، 18-09-2023 10:24 ص

التعليم العالي: انتهاء فترة تقديم طلبات التجسير اليوم ولا تمديد للموعد

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين بأن فترة تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024 ستنتهي في تمام الساعة (12) الثانية عشرة ليلاً من مساء اليوم الاثنين الموافق 18-9-2023، وأكدت الوحدة بأن هذا الموعد سيكون نهائي ولن يكون هناك أي تمديد على فترة تقديم الطلبات.اضافة اعلان



كما دعت الوحدة جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات ولم يقوموا حتى اللحظة بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق، أو طلبة السنوات السابقة الذين  لم يقوموا بتحميل الوثيقة المطلوبة، سرعة تسديد رسم طلب الالتحاق، وتحميل الوثيقة المطلوبة قبل الساعة (12) مساء اليوم الاثنين، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة.

 




 

 


 

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