التعليم العالي تحدد موعد دوام طلبة الجامعات الرسمية والخاصة - تفاصيل

الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الرسمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022) بحيث يكون بدء الفصل يوم الأحد الموافق 20 / 2 / 2022، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 27 / 2 / 2022.

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كما قرر المجلس أيضاً الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في الجامعات الأردنية الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2021 / 2022) بحيث يكون بدء الفصل يوم الأحد الموافق 27 / 2 / 2022، وبدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 6 / 3 / 2022.