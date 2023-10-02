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الإثنين، 02-10-2023 10:37 ص

التعليم العالي تطلق منصة للرد على استفسارات القبول الموحد

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، لغاية يوم الخميس القادم. (رابط)

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وقالت في بيان لها " يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى".


وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها.


 




 

 


 

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