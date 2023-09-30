الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر-رابط

رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

البيت الأبيض يبدأ عدا تنازليا لإغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل

عش الحياة".. عمر العبداللات يغني من أشعار تركي آل الشيخ

وفاة ممثل سعودي مخضرم

امطار وانخفاض على الحرارة الاحد والأرصاد تُحذر

أوكرانيا تزيد الإنفاق على الإنتاج العسكري سبعة أضعاف في عام 2024

تشكيلات في وزارة التربية والتعليم - اسماء

انطلاق نادي اللغة الإنجليزية لشباب كلنا الأردن بالعقبة

السبت، 30-09-2023 11:36 م

اعلان هام لطلبة إساءة الاختيار والطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر-رابط

K9sqadmrNrp5v03MKR61DHXleQ4PxS3jmY8zouo9


الوكيل الاخباري- تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 1-10-2023 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 4-10-2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo   حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024 ، للفئات التالية:

اضافة اعلان


  1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصي الطب وطب الأسنان ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.


2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة ، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.


3. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

4. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث أن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافةً إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.
كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي :
1) تخصص طب الأسنان / الجامعة الهاشمية


2) تخصص تكنولوجيا التكييف والتبريد / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الحصن


3) تخصص تكنولوجيا الزراعة العضوية الذكية / تقني / جامعة البلقاء التطبيقية/ المركز / السلط


4) تخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية


5) تخصص تكنولوجيا خدمة الالات الثقيلة وأنظمتها / تقني/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية


6) تخصص هندسة كيميائية/صناعات كيميائية/ جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الهندسة التكنولوجية


7) تخصص المحاسبة جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة


لتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي : 

 

https://www.admhec.gov.jo/MoheSummerUnivTransApp2023/

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1696104108303

الحسين للسرطان تنفذ فعالية بيئية صحية بإربد

120224104444509718927

رفع تعرفة شحن مركبات الكهرباء في الاردن - وثيقة

التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدبلوم

1

انطلاق نادي اللغة الإنجليزية لشباب كلنا الأردن بالعقبة

2

النيابة العامة تُسند 4 تهم لمدير شركة متورط بقضية أرز فاسد

مديرية الامن العام

الامن العام : وفاة شخص بجريمة قتل والقبض على القاتل

أخبار متعلقة
M63A8346

إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية مساء اليوم

M63A8346

التعليم العالي: دوام الجامعات الحكومية 8 تشرين الأول والخاصة في 15 من ذات الشهر

وحدة-تنسيق-القبول-الموحد-تعلن-أسماء-الطلبة-المرشحين-للقبول-في-كليتي-نسيبة-المازنية-ورفيدة-اليوم-_كلمةى-الاردن

اعلان هام بشأن الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة للتمريض

M63A8346

التعليم العالي: انتهاء فترة تقديم طلبات التجسير اليوم ولا تمديد للموعد

fdf9e496-cf7a-45f9-b699-87155a54d763

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

M63A8346

التعليم العالي: تقديم طلبات المنح الخارجية إلكترونيا اعتبارا من اليوم