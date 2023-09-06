التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

الوكيل الاخباري- تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين كاملتين في برنامج الدكتوراه مقدمة من Istanbul Bilgi University / في تخصصي:

Business Administration

Communication

فعلى الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الموقع الإلكتروني التالي لتعبئة الطلب وللاطلاع على مزيد من المعلومات:

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https://www.bilgi.edu.tr/en/academic/graduate/online-applications

لغة الدراسة: اللغة الإنجليزية



ضرورة حصول الطالب على شهادة TOEFL IBT بعلامة لا تقل عن (90)

فترة تقديم الطلبات: تنتهي بتاريخ 8-9-2023



على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.