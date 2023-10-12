الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الملك يهاتف أمير قطر

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

عاجل

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 01:26 م

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

M63A8352


الوكيل الاخباري - قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 12-10-2023 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الموافقة على السماح للجامعات /الكليات الأردنية الآتية بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) للعام الحالي أو للسنوات السابقة قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس أو البرنامج العادي لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل فئة من الطلبة  للعام الجامعي 2023-2024 وحسب الشواغر التي تحددها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في كل تخصص، وعلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024:

اضافة اعلان


ويشمل هذا القرار في مرحلة البكالوريوس الجامعات التالية: 
1. جامعة مؤتة
2. جامعة آل البيت 
3. كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.


4. جامعة الحسين بن طلال. 
5. جامعة  الطفيلة التقنية.
6. الجامعة الأردنية /فرع العقبة.

7. جامعة العلوم الإسلامية العالمية


أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فيشمل هذا القرار الجامعات/الكليات التالية:


1. كليات جامعة البلقاء التطبيقية الآتية: عجلون الجامعية، رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية ، الكرك الجامعية ، العقبة الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية.

2. كلية الطفيلة التقنية في جامعة الطفيلة التقنية.


3. تخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
4. كلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.


ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة/الكلية المعنية خلال اليومين القادمين للتعرف على التخصصات المطروحة، والتي يتوفر فيها شواغر، إضافةً إلى التعرف على آلية التسجيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

333

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

wwww

الملك يهاتف أمير قطر

e

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

9202314155052991885143

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

ظظ

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

أخبار متعلقة
99fefd9f-8679-4a2c-a1ae-676431b8963d

اعلان نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى

البلقاء

البلقاء التطبيقية تعلن عن مقاعد على البرنامج الموازي - تخصصات

التعليم العالي

إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط الساعة السابعة مساء اليوم

KkHlNicSfBJfSa7p7QDZVagAiEicbVCdU05l67KR

التفاصيل الكاملة للتقديم على الجامعات الأردنية

DLtdTG20gIqlqCAip3KMQvoPkhrarSmLuH44ciU4

الأمن للمواطنين: أظهروا الفرح بشكل حضاري

M63A8346

إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الرسمية مساء اليوم