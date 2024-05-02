وزير الزراعة: تغير المناخ وأمن الغذاء وسلاسل التوريد "أهم التحديات" في مواجهة قطاع الزراعة

الوكيل الاخباري-

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يشارك وزير الزراعة خالد الحنيفات، الخميس، في الدورة الـ 38 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في الرياض.وأكد الحنيفات أن التغير المناخي والأمن الغذائي وسلاسل التوريد "التحديات الأهم" التي تواجه القطاع الزراعي يجب أن يتم التوافق على إيجاد حلول تكاملية عربية لها عبر وضع استراتيجيات وخطط عمل مشتركة توظف من خلالها التكنولوجيا والاستفادة من تبادل الخبرات بين الدول.وأكد أهمية العمل المشترك لحل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، مشيرا إلى مصفوفة واضحة تحدد بالتواريخ دور كل دولة بما يتناسب مع مواردها وطبيعتها وإمكانياتها.كما شدد على أهمية هذه الاجتماعات وما يخرج عنها من توصيات ومخرجات في وضع خطة طريق واضحة للعمل والنهوض في القطاع الزراعي في السنوات المقبلة.وبحسب جدول أعمال الدورة، فسيتم انتخاب رئيس الدورة 38 للجمعية العامة وتسلمه رئاسة الدورة، إضافة إلى إقرار جدول أعمال الدورة.وكان الحنيفات شارك الأربعاء في اجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".وأعلنت الجمعية العمومية لأكساد انتخاب السعودية ممثلة في وزير الزراعة والبيئة السعودي عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي رئيسا للجمعية العمومية في دورتها الـ 37، وانتخاب تونس ممثلة في وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي رئيسا للمجلس التنفيذي لأكساد.