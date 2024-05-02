اعلام عبري ينشر تفاصيل فقدان 6 اسرائيليين ابتلعتهم مياه البحر الميت من جهة الأراضي المحتلة

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء الأربعاء بتلقي الشرطة الإسرائيلية بلاغًا عن فقدان العديد من الإسرائيليين على شاطئ البحر الميت من جهة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وبالتفاصيل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشرطة والجيش الإسرائيلي ووحدات مدنية تمكنت من إنقاذ ستة شبان إسرائيليين كانوا في ورطة على شاطئ البحر الميت.



وأضافت أنه أثناء عملية البحث، تم إطلاق طائرات بدون طيار واستخدام وحدات مختلفة لتحديد موقع المفقودين. وتمت عمليات مسح في الموقع للتأكد من عدم وجود المزيد من الأشخاص المفقودين.



وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن مستوطنين أقاموا حفلاً على شاطئ نيفي مبارد بمشاركة حوالي 2000 مشارك، وقد جرفت المياه بعض المحتفلين أثناء دخولهم البحر الميت من جهة الأراضي الفلسطينية المحتلة .





