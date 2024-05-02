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الخميس، 02-05-2024 03:03 م

أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع نجم الريال

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اتفاق بين أتلتيكو مدريد وأحد نجوم الجار اللدود ريال مدريد، خلال الأسابيع الماضية.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يسعى لتدعيم مركز خط الوسط، ويستهدف التعاقد مع داني سيبايوس نجم ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: "سيبايوس كان هدفا للروخيبلانكوس وذلك حين كان لاعبا في صفوف ريال بيتيس وقبل انتقاله لريال مدريد".

وأشار التقرير، إلى أن مسؤولين من أتلتيكو مدريد التقوا مع والد سيبايوس العام الماضي لإقناعه بالانضمام للفريق، لكن انتهى به الأمر بتجديد عقده مع ريال مدريد.

ومع عدم حصول سيبايوس على فرصة جيدة للمشاركة، نظرا لوجود العديد من الخيارات في خط الوسط، يبدو أن أتلتيكو مدريد بات خيارا جذابا بالنسبة له.

وأفاد التقرير، بأن هناك اتفاق مسبق بين سيبايوس وأتلتيكو مدريد، وذلك وفقا لأشخاص مقربين من اللاعب، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة ريال مدريد نظرا لأن عقد اللاعب يمتد لعامين.

 

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