مصدر يكشف عن تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بغزة

الوكيل الاخباري- أفاد مصري رفيع المستوى بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، وسط اتصالات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف.



وتجرى القاهرة اتصالات مكثفة تستهدف الاتفاق على "هدنة" في قطاع غزة، يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ"تبادل الأسرى “، مجددة التحذير من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية.



وعقد مسؤولون مصريون على مستويات عدة لقاءات عدّها خبراء محاولة لحشد موقف دولي يدعم جهود حلحلة الصراع القائم في غزة.



ووصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة، يوم الاثنين الماضي، وفق ما أفاد مصدر مصري رفيع المستوى.

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سكاي نيوز