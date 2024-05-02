سيارتو: الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن دول الناتو تلقت الثلاثاء الماضي اقتراح أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، لتشكيل صندوق جديد بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا على مدار خمس سنوات.

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وأشار سيارتو إلى أن بلاده ترفض ذلك، وستكافح حتى لا تشارك في هذا الجنون.

وأضاف: "يرغب الناتو الآن في ضخ 100 مليار دولار جديدة في هذه الحرب، وقام أمين عام الحلف بتقديم اقتراح بذلك بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء إلى الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يتم توزيع الصندوق الجديد على مدى خمس سنوات. وهذا يعني أن الحلف يأمل بأن يستمر أمد الحرب لخمس سنوات أخرى، ونحن نعلم المخاطر التي يجلبها ذلك".



وشدد الوزير على أنه سيكافح خلال الأسابيع المقبلة، خلال المفاوضات، لكي يبعد بلاده عن هذا الجنون، ويبعدها عن توريد الأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني وجمع هذه الـ 100 مليار دولار وضخها لتمويل إلى الحرب.



وأشار سيارتو كذلك إلى أنه مع مثل هذه الخطط، فضلا عن قرار إنشاء بعثة لتنسيق تدريب الجيش الأوكراني وإرسال الأسلحة إلى كييف، فإن الناتو يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بنفسه.



وفي وقت سابق، قال سيارتو إن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، لكن هنغاريا لا تريد ولن تشارك في ذلك.

روسيا اليوم