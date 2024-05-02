الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

سيارتو: الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا

اعلام عبري ينشر تفاصيل فقدان 6 اسرائيليين ابتلعهتم مياه البحر الميت من جهة الأراضي المحتلة

صعود الدولار وتراجع الين واستقرار اليورو

نقابة الأطباء تدعو هيئتها العامة للاجتماع

تراجع قيمة مستوردات الأردن من الأدوات الآلية والآلات الكهربائية

الكرملين يعلق على مزاعم استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية

وزير الزراعة: تغير المناخ وأمن الغذاء وسلاسل التوريد "أهم التحديات" في مواجهة قطاع الزراعة

مذكرة تفاهم لتعزيز خدمات التجارة العربية البولندية

الاحتلال يعتقل طفلا من أريحا عند حاجز الحمرا

الأمم المتحدة: معدل الفقر في فلسطين بلغ 58.4%

الخميس، 02-05-2024 02:08 م

سيارتو: الناتو يريد جمع مائة مليار دولار أخرى لأوكرانيا

66336fac423604674b10a874


الوكيل الاخباري- قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن دول الناتو تلقت الثلاثاء الماضي اقتراح أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، لتشكيل صندوق جديد بقيمة 100 مليار دولار لأوكرانيا على مدار خمس سنوات.

اضافة اعلان


وأشار سيارتو إلى أن بلاده ترفض ذلك، وستكافح حتى لا تشارك في هذا الجنون.

 

وأضاف: "يرغب الناتو الآن في ضخ 100 مليار دولار جديدة في هذه الحرب، وقام أمين عام الحلف بتقديم اقتراح بذلك بالقراءة الأولى يوم الثلاثاء إلى الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن يتم توزيع الصندوق الجديد على مدى خمس سنوات. وهذا يعني أن الحلف يأمل بأن يستمر أمد الحرب لخمس سنوات أخرى، ونحن نعلم المخاطر التي يجلبها ذلك".

وشدد الوزير على أنه سيكافح خلال الأسابيع المقبلة، خلال المفاوضات، لكي يبعد بلاده عن هذا الجنون، ويبعدها عن توريد الأسلحة وتدريب الجيش الأوكراني وجمع هذه الـ 100 مليار دولار وضخها لتمويل إلى الحرب.

وأشار سيارتو كذلك إلى أنه مع مثل هذه الخطط، فضلا عن قرار إنشاء بعثة لتنسيق تدريب الجيش الأوكراني وإرسال الأسلحة إلى كييف، فإن الناتو يتجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها بنفسه.

وفي وقت سابق، قال سيارتو إن الناتو يريد زيادة دوره التنسيقي في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جنودها، وتؤيد 31 دولة هذا القرار، لكن هنغاريا لا تريد ولن تشارك في ذلك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
663365434c59b7317243e62a

الكرملين يعلق على مزاعم استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية ضد القوات الأوكرانية

6633557f42360467815a2baa

متجهة الى جورجيا.. مسافر يهاجم أفراد طاقم طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية

663345e342360466a60b8f1c

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

Doc-P-769817-638502211966652607

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

663330494236046ec37750e8

زلزال يضرب شرق تايوان

663320d54c59b755064c470b (1)

‏ إسقاط 12 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات روسية

أخبار متعلقة
660e71e24236045fc404e239

وزير الخارجية الأوكراني يطلب هدية "عيد ميلاد الناتو"

660e541142360462f5249074

زاخاروفا: "لعبة الكلمات" هي موضة الغرب الجديدة

660d4e7942360464ee47a531

هنغاريا: نرفض أي قرارات لـ"الناتو" تؤدي للمواجهة مع روسيا

660d499b42360453653491e0

عضو بالكونغرس: أوكرانيا لن تعيد الأموال الأمريكية

660d1bde4c59b70bd15a65fd

ملياردير أمريكي: الغرب يريد لأوكرانيا "حربا أبدية"

660c84884c59b7350c5d5d72

الولايات المتحدة تستبعد نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو