سفارة سريلانكا تهدي مكتبة الجامعة الأردنية مجموعة مراجع وكتب حول سريلانكا

الوكيل الاخباري-

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ثمن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات بادرة سفيرة جمهورية سريلانكا لدى المملكة بريانيكا ويجيجوناسيكارا لتقديمها مجموعة قيمة من الكتب باللغة الإنجليزية، لمؤلفين من سريلانكا، بتمويل من الحكومة السريلانكية من خلال "Ceylon Bank".جاء ذلك خلال لقاء جمع عبيدات بسفيرة سريلانكا في مكتبه أمس، بحثا خلاله أوجه تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين الجانبين.وتسلمت مكتبة الجامعة مجموعة الكتب في حفل إهداء رسمي رعته مندوبة عن رئيس الجامعة نائبه لشؤون الكليات الإنسانية الدكتورة ناهد عميش، التي بدورها أعربت عن تقديرها لمبادرة سفارة سريلانكا، ما يثري مكتبة "الأردنية" ويزود الباحثين في شؤون جمهورية سريلانكا بمعلومات ثمينة، مؤكّدًة أهمية تعميق العلاقة التي تربط الجامعة بالسفارة، انطلاقًا من العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين منذ عقود.من جهتها، عبرت السفيرة في كلمتها عن سعادتها لقبول هذا الإهداء، ما يعكس التزام الجامعة بتوفير موارد تعليمية متنوعة، وتعزيز التبادل الثقافي والتميز الأكاديمي، كما يرمز إلى التعاون الودي بين سريلانكا والأردن، الأمر الذي يعزز التفاهم المتبادل ويقوي الروابط بين البلدين، معربةً عن أملها في مساهمة الكتب المهداة في تعميق فهم الشباب الأردنيين لجمهورية سريلانكا وثقافتها ولغتها وتاريخها، ومبديةً تطلعها إلى تعاون أوثق بين السفارة والجامعة مستقبلا.إلى ذلك، قال مدير المكتبة الدكتور مجاهد ذنيبات إن المكتبة تعد بوابة للتجسير بين البلدان والثقافات من خلال تبادل المطبوعات والمنشورات، وإن هذا الإهداء يأتي تأكيدا على احترام التنوع بين الثقافات وتذكيرا لنا جميعا أن البشر مهما تعددت أصولهم يشتركون في المبادئ الإنسانية في وقتٍ بات فيه التأكيد على هذه المعاني ضرورة، مُرحّبًا بمزيد من الإهداءات النوعية والتعاون بين المكتبة والسفارة، ولافتا إلى أن ديدن المكتبة هو التعاون المحلي والخارجي؛ فهي تقوم كذلك بإهداء المطبوعات لبلدان عدة، كانت من بينها مؤخرا سفارة اليابان.ولفت ذنيبات إلى أن مجموعة الكتب المهداة تتناول العديد من المواضيع ذات القيمة المضافة التي تهم الباحثين والدراسين الراغبين بالتعرف على تاريخ وثقافة سريلانكا، إضافة إلى عدد من المجالات كالجغرافيا والحياة الطبيعية إلى جانب السياسة والاقتصاد.