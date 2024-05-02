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الخميس، 02-05-2024 03:01 م

ضغوط على الدوري الإنجليزي لإقامة مباراتين في أمريكا

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الوكيل الإخباري -  أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتعرض لضغوط كبيرة من أجل كسر قواعد البطولة.

قالت الصحيفة إن "التلفزيون الأمريكي العملاق NBC يسعى بشتى الطرق إلى إقناع المسؤولين عن "البريميير ليغ" بإقامة مباراتين في أمريكا ضمن الجولة الافتتاحية للبطولة".

وأوضحت "تمتلك NBC الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة منذ عام 2013. وقد وقعوا عقدهم الأخير في عام 2022 مقابل 1.6 مليار جنيه إسترليني، إذ تبلغ قيمته أكثر من 360 مليون جنيه إسترليني لكل موسم مع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابعت "هذا المبلغ يمثل أكثر من خمسة أضعاف ما دفعته القناة مقابل الحقوق عندما عقدوا شراكة لأول مرة مع دوري الدرجة الأولى قبل 11 عاماً، حيث إن هذه التكلفة المذهلة تضعهم بين أكبر المساهمين الماليين في الدوري الإنجليزي".
وزادت "أصبح رئيس عمليات الاستحواذ والشراكات في NBC Sports، جيم ميلر، جاهزاً للضغط من أجل إقامة بعض المباريات في الولايات المتحدة".

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ونقلت تصريحات أدلى بها ميلر قائلاً: "أعتقد أن هناك جمهوراً أمريكياً هنا يرغب في مشاهدة مباريات الموسم العادي، لكن في هذه الأثناء، سنواصل العمل مع الدوري الإنجليزي الممتاز لبذل كل ما في وسعنا لجعل المباريات متاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص".


وذكر "لقد أجرينا محادثات مع الدوري الإنجليزي الممتاز وكانوا منفتحين للغاية ومتقبلين للاستماع إلى بعض الأفكار، حيث إننا شاركنا في السلسلة الصيفية للدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، وجميع الفرق التي قدمت أداءً جيداً حقاً، وكانت تتمتع بخبرة رائعة، ولقد تمكنا حقاً من التفاعل مع قاعدة المشجعين، ورأى الدوري الإنجليزي أن الأمر كان ناجحاً للغاية".


ولفتت الصحيفة إلى أنه مع ذلك، فإن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يضع قيوداً على خطط ميلر، واعترف الرئيس التنفيذي للدوري ريتشارد ماسترز، بإمكانية إقامة المباريات في الخارج، رغم إصراره على أن ذلك ليس ضمن خططهم الحالية".

 

ملاعب

 




 

 


 

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